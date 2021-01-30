السعودية اليوم / الجزائر تسجل 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 17 جمادى الاخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واس

سجلت الجزائر 235 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم، إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس ليبلغ 107122 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 2888 وفاةً.

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21:05ت م

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الجزائر 17 جمادى الاخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسسجلت الجزائر 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأربع وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم، إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس ليبلغ 107122 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 2888 وفاةً.// انتهى //21:05ت م0076

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