السعودية اليوم / الجزائر تمدد تدابير الحجر الجزئي المنزلي



الجزائر 17 جمادى الاخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واس

مددت الحكومة الجزائرية اليوم الحجر الجزئي المنزلي على 19 محافظة بينها العاصمة، من الساعة الثامنة مساءً حتى الخامسة من صباح اليوم التالي ابتداءً من يوم غد الأحد وذلك لمدة 15 يوماً.

وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء الجزائري أنّ هذا يأتي في إطار الحفاظ على صحة المواطنين في ظل تفشي فيروس

// انتهى //

20:34ت م

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الجزائر 17 جمادى الاخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسمددت الحكومة الجزائرية اليوم الحجر الجزئي المنزلي على 19 محافظة بينها العاصمة، من الساعة الثامنة مساءً حتى الخامسة من صباح اليوم التالي ابتداءً من يوم غد الأحد وذلك لمدة 15 يوماً.وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء الجزائري أنّ هذا يأتي في إطار الحفاظ على صحة المواطنين في ظل تفشي فيروس كورونا (كوفيد19).// انتهى //20:34ت م0072

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