السعودية اليوم / الأردن تسجل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واس

سجلت الأردن 641 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 313551 حالة شفاء بعد تسجيل 957 حالة إضافية، كما سجلت 23 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4304 حالات.

// انتهى //

20:19ت م

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عمّان 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسسجلت الأردن 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 325674 إصابةً.وأشارت وزارة وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 313551 حالة شفاء بعد تسجيل 957 حالة إضافية، كما سجلت 23 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4304 حالات.// انتهى //20:19ت م0071

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