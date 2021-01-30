سقوط مقذوف حوثي بالقرب من مستشفى بجازان

محمد الفلاح - السبت 30 يناير 2021

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، مساء اليوم السبت، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري تم إطلاقه من قبل عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة الحرث بمنطقة جازان.



وأضاف، أنه بمباشرة جهات الاختصاص البلاغ في الموقع، تبين أنه مقذوف عسكري من نوع كاتيوشا، سقط في حديقة مجاورة لمستشفى الحرث العام، وتناثرت شظاياه في عدة مواقع مختلفة، ولم ينتج عنه أي إصابات أو أضرار.