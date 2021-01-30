بالأسماء.. إعلان المرشحين لتولي السلطة التنفيذية بليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، أسماء المرشحين لتولي السلطة في المرحلة الانتقالية المقبلة.

وكشفت البعثة في بيان، السبت، عن أسماء المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء في ليبيا، بعد انتهاء، فترة الأسبوع لتلقي الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية 28 كانون الثاني/ يناير.



وأعربت البعثة عن تقديرها العميق لجهود لجنة التدقيق المكونة من ثلاثة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر في طلبات المرشحين والتأكد من مطابقتها لمعايير الترشح التي اتفق عليها الملتقى في تونس بتوافق الآراء.

وقالت إن جميع المرشحين تعهدوا باحترام خارطة الطريق التي أقرها الملتقى فيما يتعلق بالفترة التمهيدية التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

كما تعهد المرشحون، بحسب بيان البعثة الأممية، في حالة اختيارهم للسلطة التنفيذية، بتقديم إقرار للجهات الرقابية المختصة بممتلكاتهم الثابتة والمنقولة داخل وخارج ليبيا.

فضلا عن تعهدهم بعدم خوض الانتخابات في نهاية الفترة التمهيدية وإفادة خطية ملزمة قانوناً تؤكد امتثالهم لقانون الجنسية الليبي الحالي.

ونوهت إلى أن المرشحين من السلطات العسكرية أو القضائية، يجب أن يكون الترشيح متوافقاً مع القوانين والأنظمة الليبية القائمة، مؤكدة أن موقف البعثة أنه يتعين على هؤلاء المرشحين الامتثال التام للقوانين واللوائح ذات الصلة فيما يتعلق بالمشاركة في الأنشطة السياسية أو الترشح لمنصب سياسي.

وأشارت البعثة إلى أنها ستعقد اجتماعاً لملتقى الحوار السياسي الليبي بكامل أعضائه في سويسرا في الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل لإجراء عملية التصويت على السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة الجديدة.

ونوهت إلى أنها ستوجه دعوة لجميع المرشحين إلى جلسة تفاعلية مع أعضاء الملتقى لإتاحة الفرصة للمرشحين لطرح رؤيتهم حول تنفيذ خارطة الطريق التي اتفق عليها الملتقى، للرد على أسئلة يطرحها أعضاء الملتقى.

وفيما يخص المرشحين للمجلس الرئاسي، فأعلنت بعثة الأمم المتحدة ترشيح كلا من : إدريس سليمان أحمد القايد، أسامة جويلي، أسعد محمد زهيو، خالد السائح، خالد عمار المشري، سلامة إبراهيم الغويل، سليمان أسويكر عوض، الشريف الوافي، صلاح الدين النمروش، وطارق عبد الله الأشتر.

فضلاً عن ترشيح عبد الرحمن محمد أبو القاسم البلعزي، عبد الرحيم علي محمد الشيباني، عبد الله حسين اللافي، عبد المجيد غيث سيف النصر، عقيلة صالح قويدر، علي أبو الحجب، علي محمود بوخيرالله، عمر مهدي أبو شريده، ماجدة وفتي، محمد القمطي الحافي، محمد حسن سليمان البرغثي، محمد منفي، مصطفى عبد الحميد دلاف، وموسى الكوني، للمنصب نفسه.

أما المرشحون لمنصب رئيس الوزراء ، فهم : آمال جراي، أحمد عمر أحمد أمعيتيق، أسامه الصيد، إيمان كشر، جمال أبوبكر عمران أبوغرين، الحرمين محمد الحرمين، خالد محمد عبد الله لغويل، ضو عبد الله أبوضوايه، عاطف ميلود الحاسيه، عبد الحميد محمد دبيبه، وعبد الرحيم مختار المنتصر.

كما ترشح عبد الرزاق أحمد عبد القادر، عثمان عبد الجليل محمد، فتح الله حسين عبد الكريم محمد، فتحي علي عبد السلام باشاغا، فضيل الأمين، محمد الأنصاري، محمد عبد اللطيف المنتصر، محمد معين منصور الكيخيا، مفتاح حمادي، وهشام عبد الله أبو الشويكات، لمنصب رئيس الحكومة الليبية.

وأغلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، باب الترشح لعضوية السلطة التنفيذية التي ستقود المرحلة الانتقالية في ليبيا، حتى الانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، حسب الآلية التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتاريخ 19 يناير/كانون الثاني 2021.

وكلفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لجنة مكونة من ثلاثة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بالتحقق من أن الترشيحات للسلطة التنفيذية الجديدة تتوافق مع الشروط المعلن عنها.

