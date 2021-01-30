الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح الشيخ عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، حكم كتابة آيات من القرآن على الجدران بقصد البركة.

حكم كتابة آيات من القرآن على الجدران:

وقال السليمان في تسجيل صوتي نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على موقع تويتر: إن البعض يفعل ذلك كنوع من البركة، ولكن لو وضعت بعض الأحاديث والعبارات فلا حرج في ذلك، ولكن من يضعها وهو يعتقد أنها تنفع وتضر أو أن تحل البركة في البيت فهذا مخالف للشرع.

وتابع أن على المسلم أنه لو أراد دفع الشر فعليه بما ثبت في السنة مثل تلاوة سورة البقرة لمدة 3 أيام، وهي تدفع شرور عظيمة، كما يجب الرجوع إلى السنة فيما يخص الأدعية التي يحتاجها في حياته.

