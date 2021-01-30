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السعودية | غدًا.. “متحدث الصحة” يجيب أبرز الأسئلة الشائعة في مؤتمر مستجدات كورونا

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مريم الجابري 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض

ينطلق المؤتمر الصحافي الخاص بمستجدات كورونا يوم غد (الأحد)، حيث يتناول خريطة الإصابات الأسبوعية والمنحنى الوبائي والأوضاع العالمية.

وسيجيب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن أبرز الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، والإحصاءات ومستجدات اللقاح والأوضاع العالمية.

وسيقدم وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لشؤون المقاولين، الدكتور أحمد قطان، لمحة عن جهود الوزارة في رصد المخالفات وجهود لجنة سكن العمالة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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