شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط مقذوف حوثي بالقرب من مستشفى الحرث دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري تم إطلاقه من قبل عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة الحرث بمنطقة جازان، وبمباشرة جهات الاختصاص البلاغ في الموقع، تبين أنه مقذوف عسكري من نوع كاتيوشا، سقط في حديقة مجاورة لمستشفى الحرث العام، وتناثرت شظاياه في عدة مواقع مختلفة، ولم ينتج عنه أي إصابات أو أضرار - ولله الحمد -، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.