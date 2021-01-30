قصة نجاح محمد الشهري الطبيب الذي تخطى اختبار أمريكا الشرس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

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سلطت قناة الإخبارية الضوء على قصة نجاح الأديب والطبيب محمد الشهري، المتخصص في أمراض الكلي والضغط، الذي وصل إلى أمريكا سنة 2012 ونجح في أن يترك بصمته هناك.

محمد الشهري يتخطى الاختبار الشرس:

ونال محمد الدرجات العليا في اختبار الرخصة الأمريكية، والذي يُطلق عليه “الاختبار الشرس”؛ ليتم قبوله كطبيب مقيم في مستشفى جامعة، ويحصد جائزة الطبيب الناشئ، ثم عمل الشهري تحت يد أحد أبرز أطباء الكلى في أمريكا.

طموحات في السعودية

وقال محمد الشهري في تصريحات إلى قناة الإخبارية: إن لديه العديد من الطموحات والأفكار التي يسعى لتحقيقها عند العودة إلى المملكة، ومنها نقل التجربة التي تعلمها في الولايات المتحدة.

