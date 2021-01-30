إنشاء وحدة مرصد جامعة الحدود الشمالية الفلكي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-30

متابعات الخليج 365 - الشمالية

أصدر رئيس جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري، قرارًا بإنشاء وحدة بمسمى “وحدة مرصد جامعة الحدود الشمالية الفلكي”.

نادٍ للفروسية في جامعة الشمالية:

وكان رئيس جامعة الشمالية قد وجه في وقت سابق بإنشاء نادٍ للفروسية بعمادة شؤون الطلاب بالجامعة؛ ويأتي ذلك انطلاقًا من دور الجامعة في تطوير مهارات وهوايات الطلبة في مختلف الأنشطة اللامنهجية والطلابية والرياضات المختلفة، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة وتهيئة البيئة الجاذبة والحيوية؛ للاستفادة المثلى من طاقات الشباب وتوجيهها بما يعود عليهم وعلى الوطن بالمنفعة في مختلف مجالات الحياة.

وقد جاءت أولى مبادرات الدعم لنادي الفروسية إبرام الجامعة اتفاقية تعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة (بديراب) في مجال الفروسية، وقعها مدير عام المركز الدكتور عبدالغني بن يوسف الفضل، فيما وقعها من جانب الجامعة سعادة عميد شؤون الطلاب الدكتور محمد بن صلال الضلعان، بحضور مدير إدارة الأنشطة الطلابية عبدالله بن ضحوي الشمري، والتي تم من خلالها نقل ملكية سبعة خيول عربية أصيلة لجامعة الحدود الشمالية وهي: إمبوريا، وراجية خير، ومياسة ديراب، وجوري ديراب، ومضاوي ديراب، ومنتصر ديراب، وسعود ديراب.

