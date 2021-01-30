شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-30
“متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات الرسمية.
اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية
التحالف ملتزم بتدمير القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، مساء اليوم السبت، تدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة.
التحالف ملتزم بالقانون الدولي:
وقال التحالف: ملتزمون بتدمير القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، بحسب ما ذكرت “الإخبارية” في نبأ عاجل لها.
“متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات الرسمية.