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اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-30

اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

التحالف ملتزم بتدمير القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، مساء اليوم السبت، تدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة.

التحالف ملتزم بالقانون الدولي: 

وقال التحالف: ملتزمون بتدمير القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، بحسب ما ذكرت “الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات الرسمية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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