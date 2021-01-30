اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

وقال التحالف: ملتزمون بتدمير القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، بحسب ما ذكرت “الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

أعلن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، مساء اليوم السبت، تدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة.

محمد يوسف

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