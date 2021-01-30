مستجدات لقاح كورونا في مؤتمر الصحة غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت وزارة الصحة عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد عند الساعة 3:35 عصرًا، حيث سيتم الكشف عن مستجدات لقاح كورونا والرد على أبرز الاستفسارات الشائعة.

مستجدات لقاح كورونا:

ويتحدث خلال المؤتمر متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن الأوضاع العالمية وخريطة الإصابات الأسبوعية والمنحنى الوبائي، بالإضافة إلى الإحصائيات ومستجدات لقاح كورونا المستجد، كما يرد على أبرز الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما يتحدث خلال مؤتمر الصحة الدكتور أحمد قطان، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنصيف المقاولين، حيث يقدم لمحة عن جهود الوزارة في رصد المخالفات ويعيد التذكير بالبرتوكولات الصحية.

كورونا في السعودية

وكشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (293) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (359.299) حالة.

عدد الحالات النشطة:

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (2.142) حالة، من بينها (352) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

جدولة لقاح كوفيد 19:

وكانت وزارة الصحة أمس أوضحت أنها بدأت في إعادة جدولة مواعيد الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا في مراكز اللقاح في الرياض وجدة والشرقية والمدينة المنورة.

وأكدت الوزارة أن أخذ الجرعة الثانية حسب المراجع الطبية والعلمية المعتمدة يمكن أن يكون بعد ستة أسابيع من الجرعة الأولى، وعزت الوزارة ذلك لأسباب خارجة عن إرادتها؛ نظرًا لاستمرار تأخر التوريد إلى المملكة ودول العالم من قِبل الشركة الصانعة للقاح.

وأوضحت الصحة أن الشركة الصانعة للقاح التزمت بالتوريد ابتداءً من منتصف الشهر الميلادي القادم، بعد أن أوقفت الشركة تصدير اللقاحات لجميع الدول التي تتعامل معها؛ بسبب التوسع في خطوط الإنتاج.

