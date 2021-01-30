وفاة الدكتور علي الشعبي بعد معاناة مع المرض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-30

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

انتقل إلى رحمة الله تعالى، الدكتور علي بن عيسى الشعبي، عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد سابقًا، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض.

إسهامات الراحل علي الشعبي:

وللدكتور علي الشعبي العديد من الإسهامات في شتى المجالات المختلفة في محافظة الدرب مسقط الرأس ومنطقتي عسير وجازان، حيث تولى العديد من المناصب القيادية منها عمادة القبول في جامعة الملك خالد، إضافة إلى ترأسه العديد من الجهات مثل كلية الأمير سلطان للسياحة وكلية ابن رشد وجائزة أبها ورئيس جمعية الأيتام في منطقة جازان، كما كان مشرفًا على جمعية حقوق الإنسان في عسير.

“متابعات الخليج 365” تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد، سائلين الله عز وجل له المغفرة والرحمة.

