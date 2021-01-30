شكرا لقرائتكم خبر عن فريق متخصص يقف على موقع الهزة الأرضية شمال حائل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعد ٢٣ ساعة من رصد محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية هزة أرضية بقوة ٣.٠٧ على مقياس ريختر، وعمق ٧ كم، تبعد ٤٦ كم شمال مدينة حائل، اليوم (السبت)، أعلنت الهيئة تشكيل فريق فني متخصص للوقوف على موقع الهزة الأرضية.

ومن المقرر أن يقوم الفريق بجمع المعلومات الإضافية، وعمل الدراسات اللازمة، لتقييم الخطورة الزلزالية، ووضع الحلول المناسبة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، علماً أن الهزة الأرضية تعتبر ضعيفة على مقياس «ريختر».