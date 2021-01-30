شكرا لقرائتكم خبر توفير بيئة آمنة مطمئنة لمرتادي الحرمين الشريفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدماتها لمرتادي الحرمين الشريفين من قاصدين ومعتمرين، وذلك تنفيذا لتوجيهات ولاة الأمر في توفير بيئة آمنة مطمئنة تعين زائريهما على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وأعرب عدد من زوار بيت الله الحرام عن امتنانهم لحكومة المملكة في ظل ما يقدم لهم من خدمات في هذه الظروف الاستثنائية، وما لمسوه من حرص وعناية واهتمام من الدولة على سلامتهم وضمان أدائهم مناسكهم وعودتهم إلى ذويهم سالمين غانمين.

وقال المعتمر هشام سعد من جمهورية مصر العربية «إن المملكة جسدت قول الله تعالى (ومن دخله كان آمنا) فما لمسناه من عناية ورعاية واهتمام وحرص على سلامة المعتمرين وتوفير الأجواء الإيمانية والروحانية لهم يؤكد عناية قادة هذه البلاد المباركة في الحرص على الحرمين الشريفين وروادهما»، مثنيا على الخدمات التي تقدمها الرئاسة وتعامل منسوبيها الأكثر من مميز بما يوفر للقاصدين الانطباع بأن الجميع يسعد بخدمة الرواد والمعتمرين.

وأثنى المعتمر عبدالكريم رمضان المقيم في المملكة على الخدمات المقدمة في المسجد الحرام، مشيرا إلى عمله في مجال الصحة قائلا «أعمل في مجال الصحة وكل الخدمات والإجراءات المقدمة في المسجد الحرام تدل على الحرص والاهتمام، وأن جميع الخدمات والإجراءات متكاملة ولا يتبادر إلى ذهنه أي إضافة في حال أراد الاقتراح أو المبادرة فالرئاسة سخرت كل ما يمكن لينعم المعتمرين والزائرين بأجواء روحانية آمنة».

فيما عبر المعتمرون ظهور الله منير وأرشد محمد ومحمد بارويز من جمهورية الهند، عن سرورهم بالخدمات المقدمة لهم في المسجد الحرام، واصفين ذلك بأن كل شيء متوفر وموجود، فجميع ما يحتاجه المعتمرون ميسر ومسهل من دخولهم ساحات المسجد الحرام إلى المطاف وانتهاء منسك العمرة.

وعبرت المواطنة هالة الناصر عن اعتزازها بانتمائها للمملكة بما يقدم من خدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما، وأن هذه الخدمات مدعاة للفخر والاعتزاز.