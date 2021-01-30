شكرا لقرائتكم خبر «جبل اللوز».. وجهة الثلوج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتربع الثلوج سنويا على قمة (جبل اللوز) خلال فصل الشتاء، ليكتسي وشاحا أبيض يبهر زواره بجماله الساحر الأَخاذ، وهو وجهة مثالية لمن يرغب قضاء عطلة شتوية مليئة باللحظات المميزة؛ لذلك يقصده هواة الرحلات والمغامرة في واحدة من أجمل التضاريس والهضاب الجرانيتية، إضافة إلى رسوم صخرية متعددة ذات بُعد تاريخي كبير ترجع إلى أكثر من عشرة آلاف عام.

ومن التجارب والأنشطة السياحية الممتعة التي يمكن تنفيذها على قمة جبل (اللوز): التزلج على المسارات المغطاة بالثلوج، المشي على الجليد، مراقبة الهدوء المذهل للرمال الناعمة تحت طبقة الثلوج في جولة ممتعة، إضافة إلى أن التخييم وسط حقول الثلج من أجمل التجارب السياحية الشتوية؛ لذلك يعرف الشتاء في السعودية باسم (موسم الكشتة) أو التخييم خلال النهار أو الليل؛ فالنسيم اللطيف والمسارات المكسوة بالثلوج والسماء المضاءة بالنجوم اللامعة وسيلة الطبيعة لدعوة سكان تبوك والقادمين إليها من مختلف مناطق المملكة؛ للاستمتاع بسحر الشتاء في المملكة.

تساقط الثلوج في المملكة حالة استثنائية تقترب من المفاجأة في الزمان والمكان؛ لذلك تتنامى الرغبة في مشاهدته عن قرب بالوصول إلى (جبل اللوز).

وبينما تكتشف المناظر الطبيعية الخلابة، ستنغمس في تلمس قطع الثلج

تذوب في راحة يدك، وتبني المجسمات والأشكال الثلجية والمنحوتات الفنية التي ستبقى في الذهن أكثر مما يمكنها الثبات في المكان؛ لتحظى بواحد من أكثر جوانب الشتاء سحرا، في ظل رؤية تساقط الثلوج التي تغطي المنحدرات ورمال الصحراء الذهبية بالبياض.