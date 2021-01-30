النائب العام يأمر بالقبض على معنف ابنته في جازان

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وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة في بيانه أمس، أن هذا الإجراء يأتي بعد تلقي مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بلاغا عن تعرض طفلة للتعنيف من والدها، موضحا أن النيابة العامة ستطالب بإيقاع العقوبات الجزائية النظامية المشددة بحقه.وأكد المصدر أن النيابة العامة وتشاركها جهات الضبط الجنائي في المملكة، تتابع كل مامن شأنه المساس بحقوق الإنسان، وتحميه من كل أشكال التعنيف أو الإساءة، محذرا من اتخاذ وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة للتشهير.
وأضاف أن جميع جهات الضبط الجنائي بما فيها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لديها منصات خاصة للإبلاغ عن مثل هذه الجرائم.
وأفاد مركز بلاغات العف الأسري في تغريدة له بوقت سابق، بأنه إشارة إلى ما جرى تداوله حول فتاة تتعرض للعنف من والدها، فقد جرت مباشرة الحالة من قبل وحدة الحماية الأسرية بمنطقة جازان، وتوفير الحماية اللازمة للحالة، والمتابعة جارية مع الجهات ذات الاختصاص لإكمال اللازم وفقا لنظام الحماية من الإيذاء.
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