شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عائلة تعتزل المدينة وتقرر سكن صحراء "نقدة" بحائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قررت عائلة كاملة اعتزال حياة المدينة والذهاب للعيش في صحراء نقذة شمال منطقة حائل منذ عقود طويلة .

وقالت العائلة خلال حديثها لبرنامج " MBC في أسبوع"، أن السبب في إتخاذ هذا القرار رغبتها في التمتع بالأجواء الهادئة والحياة الطبيعية.

وقال كبير العائلة، أبو زاهي أنهم استطاعوا التكيف مع الأجواء في الصحراء وتربية الأنعام وسط أجيال مختلفة من الأسرة.

وتعود تسمية هذه المنطقة بـ"نقذة" كونها أنقذت أجداد هذه الأسرة من الهلاك بسبب إحدى آبارها، التي أسهمت بشكل رئيسي في عيشها هناك، لتكون بعد ذلك مصدر اهتمام ورعاية الأبناء والأحفاد.