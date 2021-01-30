شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح ما يجب فعله حال كان الاسم مسجلا لدى التأمينات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح حساب المواطن، أنه في حال كان الاسم مسجلًا لدى التأمينات الاجتماعية، مشددا:" لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل من ضمن مصادر الدخل في البرنامج ".

وأضاف حساب المواطن، أنه بعد ذلك سيتم دراسة الاستحقاق مرة أخرى، وفي حال كان الشخص مستحقًّا سيتم صرف الدعم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.