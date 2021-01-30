شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. الأرصاد تتوقع حالة مطرية تؤثر على عدة مناطق الأسبوع المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المركز الوطني للأرصاد، أنه من المتوقع حدوث حالة من التقلبات الجوية تؤثر على شمال وغرب المملكة بداية من منتصف الأسبوع المقبل.

وأوضح المركز في تغريدة عبر تويتر: " حالة مطرية متوقعة تبدأ من منتصف الاسبوع القادم تؤثر على مناطق شمال وغرب المملكة وتستمر لعدة أيام لتشمل مناطق وسط وشرق المملكة" .

وكانت الأرصاد قد توقعت اليوم السبت انخفاضاً في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة وسماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق شمال وجنوب غرب المملكة.