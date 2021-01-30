شكرا لمتابعة خبر عن قرار عاجل للطلاب من التعليم بشأن الحضور إلى المدارس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة التعليم أنها تولي اهتماماً بتعليم الطلاب ذوي الإعاقة، وتحرص على تقديم الخدمات التعليمية لهم عبر التعليم عن بُعد، والتعليم الحضوري اختياري وفقاً لظروف كل حالة من هذه الفئة.

وأطلقت وزارة التعليم 3 قنوات تعليمية موجهة للطلاب ذوي الإعاقة وأسرهم، حيث دعمت عملية تعليمهم عبر منصة مدرستي ومايكروسوفت تيمز.

وأصدرت عدداً من الأدلة الداعمة لعمليات التعلّم عن بُعد، كالدليل الإرشادي الشامل لمعاهد ومراكز وبرامج التربية الخاصة في منصة مدرستي، ودليل العمل في مرحلة رياض الأطفال للأطفال ذوي الإعاقة من خلال تطبيق الروضة الافتراضية.