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قرار عاجل للطلاب من التعليم بشأن الحضور إلى المدارس

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة التعليم أنها تولي اهتماماً بتعليم الطلاب ذوي الإعاقة، وتحرص على تقديم الخدمات التعليمية لهم عبر التعليم عن بُعد، والتعليم الحضوري اختياري وفقاً لظروف كل حالة من هذه الفئة.

وأطلقت وزارة التعليم 3 قنوات تعليمية موجهة للطلاب ذوي الإعاقة وأسرهم، حيث دعمت عملية تعليمهم عبر ومايكروسوفت تيمز.

وأصدرت عدداً من الأدلة الداعمة لعمليات التعلّم عن بُعد، كالدليل الإرشادي الشامل لمعاهد ومراكز وبرامج التربية الخاصة في منصة مدرستي، ودليل العمل في مرحلة رياض الأطفال للأطفال ذوي الإعاقة من خلال تطبيق الروضة الافتراضية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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