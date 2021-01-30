بالصور.. ختام الحملة التطوعية الخامسة لجراحة وقسطرة قلب الأطفال بالمكلا اليمنية

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، حملته الطبية التطوعية الخامسة لجراحة القلب المفتوح للأطفال في مدينة المكلا؛ وذلك ضمن برنامج «نبض السعودية».

وقام الفريق الطبي المكون من أطباء واستشاريين سعوديين، خلال 6 أيام، منذ انطلاق الحملة، بإجراء 33 عملية جراحية، منها 17 جراحة قلب مفتوح، و16 قسطرة قلبية دون وقوع مضاعفات، ولله الحمد، استفاد منها الأطفال من العائلات الأكثر احتياجًا في محافظة حضرموت.

ويأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

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