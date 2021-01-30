«إغاثي الملك سلمان» يوزع 1300 سلة غذائية على النازحين في مأرب

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 1300 سلة غذائية للنازحين من محافظه الجوف إلى منطقه الريان في مأرب، استفاد منها 7.800 فرد.

ويواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم الدعم الإغاثي والإنساني الطارئ والدوري في مختلف المحافظات اليمنية، وذلك في إطار جهود المملكة العربية السعودية في الوقوف إلى جانب اشقائها في الجمهورية اليمنية.

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