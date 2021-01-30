أمير الحدود الشمالية يتفقد المواقع السياحية والمشروعات بالعويقيلة

يتفقد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، غدًا، محافظة العويقيلة.

ويستهل أمير الحدود الشمالية زيارته –التي تمتد طوال الأسبوع القادم– بجولة تفقدية على المراكز والقرى، وزيارة مقر المحافظة والمرافق العامة، والإدارات الحكومية، كما سيلتقي –أثناء الزيارة– المواطنين والمسؤولين بالإدارات الحكومية.

وسيتفقد الأمير ميدانيًّا الكثير من المواقع السياحية والمشروعات المنفذة والجاري تنفيذها، ويبحث احتياجات محافظة العويقيلة والمراكز التابعة لها في جميع المجالات التنموية والخدمية.

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