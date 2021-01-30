5 مدن تتصدر خريطة التعافي من «كورونا» خلال 24 ساعة

تصدَّرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث حالات التعافي الجديدة من فيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 80 حالة تعافٍ؛ تلتها الدمام بـ30 حالة، ثم جدة بـ17 حالة، فمكة المكرمة بـ16 حالة، والجبيل بـ11 حالة، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت بقيق في المرتبة التالية بـ14 حالة تعافٍ، ثم ينبع بـ13 حالة، وعرعر بـ10 حالات تعافٍ، ثم الظهران بـ9 حالات، والهفوف بـ8، والمدينة المنورة بـ6 حالات، وكل من (حائل، والخبر وطريف) بـ5 حالات تعافٍ.

وجاءت في المرتبة التالية كل من (النعيرية والخرج والمبرز)، بواقع 4 حالات لكل منها، ثم (تبوك ونجران والقطيف وبلجرشي) بـ3 حالات تعافٍ لكل منها.

وفي المرتبة التالية، جاءت كل من (الباحة وشرورة والليث ورفحا وقرية العليا) بواقع حالتي تعافٍ في كل منها.

وأخيرًا سجلت كل من (بطحاء وخليص والخصرة وسكاكا والطائف وأبها وخميس مشيط وجازان وعفيف والمجمعة والدلم والقريات والغزالة والمخواة وضرما وحريملاء وحوطة بني تميم وظهران الجنوب والنماص والسليل ورماح والخفجي والحجرة وأضم وساجر ووادي الدواسر) حالة تعافٍ واحدة في كل منها.

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