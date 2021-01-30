أمانة الشرقية: إثبات الحالة الصحية في «توكلنا» شرط دخول المجمعات التجارية

وجّهت أمانة المنطقة الشرقية، البلديات التابعة؛ بتفعيل التعليمات الخاصة بمنع دخول أي شخص إلى المجمعات التجارية إلا بعد إثبات حالته الصحية في تطبيق «توكلنا»، بدءًا من الغد الأحد.

وقد تفاعل المجتمع والجهات الحكومية المختلفة مع تلك التوجيهات الاحترازية وتطبيقها على جميع الجهات المختلفة، خاصة المجمعات التجارية التي سيتم منع الدخول إليها إلا بعد إثبات الحالة الصحية في تطبيق «توكلنا»، حسبما ذكرت «الإخبارية».

وخلال الفترة الماضية حدث تساهل من جانب بعض المواطنين والمقيمين في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد» ما دفع أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، إلى إصدار هذا التوجيه، وموافاته بالتقارير كافة التي تؤكد المتابعة الميدانية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

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