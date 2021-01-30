بالفيديو.. أكاديمي: الجامعات السعودية توفر برامج تعليمية مجانية للطلاب من كبرى الشركات

قدَّم الأكاديمي المهتم بالتقنية والتجارة الإلكترونية فهد البقمي، مجموعة من النصائح للطلاب والمدرسين وأعضاء هيئة التدريس؛ للحصول على برامج الكمبيوتر التعليمية مجانًا.

وعبر حسابه على «تويتر»، بث البقمي مقطع فيديو، قال خلاله: «معظم جامعاتنا السعودية، مشتركة مع أغلب الشركات التنقية لتوفير البرامج الهامة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعات مجانًا، ومنها على سبيل المثال (مايكروسوفت أوفيس) و(فوتوشوب)، والكثير من البرامج».

وأضاف البقمي: «الجامعات السعودية تدفع مبالغ ضخمة على تلك الاشتراكات، ولكنَّ قليلًا من الطلاب يستفيدون منها»، مؤكدًا أن الإيميل الجامعي يوفر خصومات متعددة في أماكن متنوعة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وما على المستفيد إلا السؤال عنها.

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