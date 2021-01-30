التعليم تعلن عن دروس الأسبوع الثالث لجميع الصفوف عبر عين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

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نشرت وزارة التعليم جدول دروس الحصص اليومية للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي من الأسبوع الثالث للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: هنا.

جداول دروس الأسبوع الثالث:

كما نشرت التعليم جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الثالث للفصل الدراسي الثاني، عبر عين في بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: هنا.

وكذلك نشرت التعليم جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع الثالث للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

التعليم تعلن جداول الدروس:

وأيضًا أعلنت التعليم عن جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الثاني) من الأسبوع الثالث للفصل الدراسي الثاني، عبر عين في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب، وجدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الرابع) من الأسبوع الثالث للفصل الدراسي الثاني، وجدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى السادس) من الأسبوع الثالث للفصل الدراسي الثاني، عبر عين.

تردد قناة عين:

ونشرت قنوات عين في وقت سابق مقطع فيديو يشرح بالتفصيل طريقة ضبط التردد مرة ثانية؛ حيث يتم ضبط تردد جهاز الاستقبال (الرسيفر) من خلال الخطوات التالية: