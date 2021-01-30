حائل تشهد ارتدادية واحدة و400 هزة ضعيفة خلال 10 سنوات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-30

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

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أكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، أنه تم تسجيل هزة ارتدادية واحدة ضعيفة بلغت قوتها 2.09 ريختر، وذلك بعد الهزة الأرضية الرئيسية بساعة ونصف تقريبًا والتي رصدت الساعة 1:31 صباح اليوم السبت، وعلى عمق 7 كيلومترات، وبعد 46 كيلومترًا شمال مدينة حائل، مبينًا أن هذه الهزة تعد من الهزات الصغيرة على مقياس ريختر، ولم يترتب عليها أي خسائر بشرية أو في الممتلكات.

400 هزة أرضية في حائل:

ولفت في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، إلى أن محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين في الهيئة رصدت خلال 10 سنوات الأخيرة (400) هزة أرضية في نفس هذه المنطقة في حائل وكانت جميعها ضعيفة جدًّا، ولم تشكل أي خطورة، وهذا يعتبر معدلًا قليلًا جدًّا.

الصفيحة العربية للزلازل:

وبين أن المملكة تقع ضمن ما يسمى بالصفيحة العربية، حيث يحدها ثلاثة أنواع من الحدود الفاصلة هي: الحدود التباعدية والحدود التقاربية والحدود التماسية، وتمثل شبه الجزيرة العربية الجزء الأكبر من هذه الصفيحة، ومن هنا جاءت تسميتها بالصفيحة العربية، ويحد هذه الصفيحة من الغرب نطاق اتساع قاع البحر الأحمر، ومن الجنوب نطاق اتساع قاع خليج عدن، وفي كلتا المنطقتين تكبر مساحة هذه الأجزاء من الصفيحة العربية، وتمثل جبال زاجروس ومكران بإيران وجبال طوروس بجنوب تركيا الحدود الشرقية والشمالية للصفيحة العربية، وهي حدود تقاربية يمثلها نطاق تصادم مع الصفيحة الآوراسية، كما يحد الصفيحة العربية من الشمال الغربي حد تماسي يساري يسمى صدع البحر الميت، ويمتد من الطرف الشمالي للبحر الأحمر حتى جبال طوروس بجنوب تركيا مارًّا بالبحر الميت، ويحد الصفيحة من الجنوب الشرقي حد تماسي يميني، يمتد من الطرف الشرقي لخليج عدن حتى الطرف الشرقي لجبال مكران ويطلق عليه فالق أوين.

271 محطة للرصد:

وأضاف أبا الخيل أن الهيئة تراقب النشاط الزلزالي على مدار الساعة عبر 271 محطة رصد زلزالي منتشرة في جميع مناطق المملكة، ويقوم المركز بالتبليغ الفوري للجهات ذات العلاقة عند حدوث أي مؤشرات على وجود نشاط زلزالي في أي من المصادر الزلزالية، حتى تتمكن هذه الجهات من اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للمحافظة على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.



