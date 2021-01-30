فحص قاع العين مهم بعد الـ60 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-30

متابعات الخليج 365- محمد داوود - جدة

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دعا استشاري طب وجراحة العيون الدكتور عبدالجليل بوعلي، كبار السن الذين بلغوا سن الستين بضرورة إجراء فحص قاع العين لرصد أي تغيرات في شبكية العين، مبينًا أن فحص قاع العين عبارة عن اختبار يسمح لطبيب العيون بالنظر إلى الجزء الخلفي من العين الذي يتكون من شبكية العين، القرص البصري، الأوعية الدموية، وتزداد أهمية هذا الفحص عند الأشخاص الذين يعانون من حالة تؤثر على الأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري.

قطرة توسيع الحدقة:

ونصح الدكتور بوعلي في حال إجراء هذا الفحص بضرورة وجود شخص برفقته؛ لأنه يتم استخدام قطرة لتوسيع الحدقة التي يستمر مفعولها إلى بعد الفحص لمدة زمنية، ومنها الشعور بالضبابية وحساسية للضوء، ولذلك ينصح أيضًا بارتداء النظارة الشمسية من أجل حماية العين من الضوء الساطع أثناء توسع بؤبؤ العين.

عدسة صناعية بديلة:

ونوه بأن أكثر الإصابات التي تسجل في كبار السن هي حالات المياه البيضاء والتي يخلط البعض بينها وبين المياه الزرقاء، فالماء الأبيض أو الساد هو إعتام عدسة العين التي تكون شفافة في الأحوال الطبيعية، ويحصل هذا التغيير بسبب التقدم في السن أو نتيجة لمرض أو إصابة بالعين، وأعراضه عدم وضوح بالرؤية أو الشعور بغشاوة على العين، رؤية وهج حول الأنوار ليلًا، والحاجة المتكررة لتغيير النظارات، أما علاج الماء الأبيض في معظم حالاته يتطلب عملية بسيطة لاستعمال عدسة صناعية بدل العدسة المعتمة.

ارتفاع ضغط العين:

واستكمل بوعلي: “أما الجلوكوما أو الماء الأزرق فهو ارتفاع ضغط العين، وهو مسبب للعمى؛ لذا ينصح دائمًا بفحص العين السنوي، وخصوصًا لمن لديهم تاريخ عائلي بمرض الجلوكوما إذ يساعد الكشف المبكر في تفادي فقدان النظر (لا سمح الله) بسببه، كما ينصح بعدم استخدام أي قطرات عيون من غير وصفة طبيب العيون لكون بعض القطرات تحتوي على مركبات الكرتيزون التي تؤدي لارتفاع ضغط العين وفقدان جزئي أو دائم للبصر.

