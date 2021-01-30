شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية القريات»: 218 جولة رقابية ومصادرة 1388 كغم مواد غذائية منتهية الصلاحية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نفّذت بلدية محافظة القريات (218) جولة ميدانية للمراقبين الصحيين على المنشآت التجارية، أسفرت عن رصد 31 مخالفة للإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية، ومصادرة 1388 كغم من المنتجات والأغذية والخضار والفواكه واللحوم منتهية الصلاحية في الأسواق والمراكز التجارية وإتلاف 89 لتر زيوت غير صالحة للاستخدام، خلال أسبوع.

وأكد لـ«الخليج 365» رئيس بلدية القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري أن البلدية كثفت جولاتها الرقابية على كافة الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية لمنع انتشار فايروس كورونا وفقاً لتوجيهات ومتابعة أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان.

وأهاب المهندس الشمري بالجميع التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن المخالفات البلدية والصحية ومخالفات عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال مركز 940 لمعالجتها، من أجل سلامة الجميع.