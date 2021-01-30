

عمّان 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واس

أحبط الجيش الأردني اليوم محاولة تسلل لعدد من الأشخاص وتهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية.

وقال الجيش في بيان : لقد تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى تراجع الأشخاص إلى داخل العمق السوري، موضحا أنه بعد تفتيش المنطقة تم ضبط 362 كفا من الحشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة .

// انتهى //

15:49ت م

0044





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.