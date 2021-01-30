السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يشدد على تفعيل الإجراءات الاحترازية لمكافحة "كورونا" في جميع المنشآت



الدمام 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واس

شدد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية على ضرورة تنفيذ توجيه سمو أمير المنطقة باتخاذ وتفعيل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس

وأكد سموه أن اتباع التعليمات الصحية ووعي المجتمع أصبح حاجة ملحة في ظل الجائحة التي أصابت العالم، مؤكداً ضرورة رصد التجاوزات الفردية أو التي تحدث في منشآت القطاعين العام والخاص، ورفع تقارير دورية بها، من أجل تفعيل جميع الجهود للوصول إلى نتائج تحفظ النفس والوطن من تداعيات تلك الجائحة.

// انتهى //

15:46ت م

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الدمام 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسشدد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية على ضرورة تنفيذ توجيه سمو أمير المنطقة باتخاذ وتفعيل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا ورصد مخالفات عدم الالتزام بالتعليمات الصحية ورفع مستوى الوعي وحماية المجتمع .وأكد سموه أن اتباع التعليمات الصحية ووعي المجتمع أصبح حاجة ملحة في ظل الجائحة التي أصابت العالم، مؤكداً ضرورة رصد التجاوزات الفردية أو التي تحدث في منشآت القطاعين العام والخاص، ورفع تقارير دورية بها، من أجل تفعيل جميع الجهود للوصول إلى نتائج تحفظ النفس والوطن من تداعيات تلك الجائحة.// انتهى //15:46ت م0043

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