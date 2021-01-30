السعودية اليوم / صحة حفر الباطن تنفذ 3000 جولة رقابية على المنشآت الصحية والصيدليات



حفر الباطن 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واس

نفذت صحة حفر الباطن ممثلة بإدارة الالتزام 3000 جولة ميدانية على المستشفيات الخاصة والمجمعات الطبية ومراكز الخدمات المساندة الخاصة خلال عام 2020م للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من

وأوضحت الصحة أن الجولات الميدانية أسفرت عن رصد 162 مخالفة تمت إحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وتحرص صحة حفر الباطن على تنفيذ الجولات والحملات الميدانية على منشآت القطاع الخاص للتأكد من تطبيق الأنظمة والإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وتلافي أي ملحوظات.

// انتهى //

15:30ت م

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حفر الباطن 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسنفذت صحة حفر الباطن ممثلة بإدارة الالتزام 3000 جولة ميدانية على المستشفيات الخاصة والمجمعات الطبية ومراكز الخدمات المساندة الخاصة خلال عام 2020م للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومتابعة تنفيذ لائحة المؤسسات الصحية الخاصة.وأوضحت الصحة أن الجولات الميدانية أسفرت عن رصد 162 مخالفة تمت إحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.وتحرص صحة حفر الباطن على تنفيذ الجولات والحملات الميدانية على منشآت القطاع الخاص للتأكد من تطبيق الأنظمة والإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وتلافي أي ملحوظات.// انتهى //15:30ت م0042

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