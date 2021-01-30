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استمرار ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بالسعودية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بالسعودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 30 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة ، تسجيل  270  حالة مؤكدة جديدة لفيروس الجديد (COVID-19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة  367813  حالة، من بينها  2142  حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها  352  حالة حرجة ما يعني استمرار ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.

 

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل  293  حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (359299) حالة؛ فيما بلغ عدد الوفيات  6372  حالة، بإضافة   4  حالات وفاة جديدة".

 

ودعت "الصحة"، الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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