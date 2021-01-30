لقطات لاكتمال القمر الأول لعام 2021 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-30

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

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على الرغم من سوء الأحوال الجوية في معظم أنحاء العالم الليلة الماضية، كان الكثير من الناس لا يزالون قادرين على إلقاء نظرة خاطفة على اكتمال القمر.

القمر الأول عام 2021:

وأبرزت صحيفة مترو البريطانية عددًا من الصور الخاصة بالقمر الأول المكتمل في هذا العام 2021، حيث كان لا يزال مرئيًّا في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وتمثل مرحلة اكتمال القمر اللحظة الدقيقة التي يضيء فيها جانب القمر المواجه للأرض بالشمس تمامًا، ومع ذلك، وفي حال لم يره أحد خلال الليلة الماضية، سيظل القمر الذي يطلق عليه الأمريكيون وولف مون أكثر إشراقًا من المعتاد خلال الليلتين التاليتين.

تأثير اكتمال القمر على النوم:

وتشمل أسماء القمر الأخرى لبقية أشهر العام القمر الثلجي أو سنو مون في فبراير، وورم مون في مارس، وبينك مون في إبريل، كما يحدث اكتمال القمر كل 29.5 يومًا تقريبًا، مما يعني أن القمر الكامل التالي سيكون القمر الثلجي الذي سيبلغ ذروته في 27 فبراير.

وكشفت دراسة أن القمر المكتمل يؤثر بشكل كبير على نوم البشر، حيث إن القمر حال اكتماله يكون له تأثير كبير على أنماط نوم الإنسان، ولعدة قرون، ألقى الناس باللوم على القمر في مزاجهم وحوادثهم وحتى الكوارث الطبيعية، لكن الدراسة الجديدة، التي نُشرت في مجلة ساينس أدفانسز، تشير إلى أن رفيق كوكبنا السماوي له تأثير عميق على النوم.



