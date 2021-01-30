شكرا لمتابعة خبر عن موقف مؤثر لمواطنة من الصم في المستشفى و"الصحة" تتفاعل معها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ناشدت إحدى المواطنات من الأشخاص ذوي الإعاقة، وزارة الصحة، والجهات المختصة، بعد عدم استطاعتها التواصل مع الطاقم الطبي في المستشفى.

وقالت المواطنة وتدعى هدى أبو أحمد، عبر مقطع فيديو إن والدها تعرض لكسر، وإنها رافقته إلى المستشفى، ولكنها لم تجد بين كادر المستشفى من يفهم لغة الإشارة، ما اضطرها للاتصال بأخيها "المتكلم" ليتواصل معهم.

وأشارت إلى أنها حزينة ولم تفهم حالة أبيها، متسائلة عن كيفية التواصل في حال وجود عائلة جميع أفرادها من الصم.

وتفاعلت وزارة الصحة مع شكوى المواطنة، مؤكدة حرصها على تقديم كل الخدمات المناسبة للظروف الصحية لذوي الإعاقة.

وأشارت الوزارة إلى أنها أطلقت مبادرة "نحن معك" المخصصة لذوي الإعاقة السمعية حرصًا على دعم هذه الفئة.

وأكدت على أنها خصصت مركز 937، الذي يعمل على مدار الساعة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية عبر تطبيقات مختلفة بينها تطبيق "إشارة".