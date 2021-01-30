شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» : نرجو عدم الاعتماد على المصادر المجهولة لتلقي المعلومات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في ما يتعلق بعدد إصابات بالمملكة.

وذكرت وزارة الصحة: «نثق دائماً في وعي المستفيد، ونحرص على تلقي المعلومة وكافة المنشورات من مصادرها الرسمي، هناك حساب رسمي لوزارة الصحة عبر منصة تويتر يتم نشر كل ما هو مؤكد وموثوق وهي متاحة للجميع، نرجو الاطلاع على الحساب وعدم الاعتماد على المصادر المجهولة».

وجاء ذلك ردًا على استفسار مواطن، قال: هناك أقاويل بأن الأرقام المعلنة يومياً تشكل فقط الحالات التي احتاجت لرعاية طبية في المستشفيات، وليست جميع الحالات المؤكدة، فما صحة هذه المعلومة؟ وإن كانت صحيحة، فما سبب عدم إعلان كامل الأعداد المصابة يومياً؟.