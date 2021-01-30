شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 270 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت إصابة 270 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وتعافي 293 حالة جديدة ، ووفاة أربع حالات – يرحمهم الله - .

وسجلت منطقة الرياض 105 إصابة جديدة بكورونا ، والمنطقة الشرقية 66 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 40 إصابة ، ومنطقة المدينة المنورة 16 إصابة .

بينما تناقصت الأعداد في مناطق عسير ، والباحة والقصيم ، والحدود الشمالية ، وحائل ، ونجران ، والجوف ، وتبوك ، وجازان ، وفقاً للتقرير المرفق .

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد وجه رسالة للجميع مؤكداً على ضرورة استمرار الإلتزام بالإجراءات الإحترزية للحفاظ على النجاح الذي حققته المملكة في التصدي للوباء منذ العام الماضي .