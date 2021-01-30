شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عوض العمري: تغيير اللقاحات ضروري لتلائم الفيروس المتحور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الدكتور عوض العمري نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية بمجموعة سليمان الحبيب، أن سباق اللقاحات لم ينتهي، حيث أثبت لقاح نوفافكس فعاليته في التجارب السريرية في المرحلة الثالثة، بنسبة 98%.

وقال العمري خلال حديثه في برنامج " إم بي سي في أسبوع "، أن لقاح نوفافكس أثبت فعاليته بنسبة 85 % على السلالة المتحورة من الفيروس.

وأضاف أن هناك لقاح جونسون أيضًا والذي يتميز بأنه لقاح مرة واحدة فقط ويمكن تخزينه في درجة الحرارة العادية، ولديه فاعلية كبيرة.

وتابع العمري أن الفيروس يطور نفسه واللقاحات القادمة سوف تكون متطورة مع الوقت، مثل تطعيم الأنفلونزا.

وأكد على أن من يُهمل أخذ الجرعة الثانية من اللقاح لم يأخذ الفاعلية الكاملة من اللقاح، حيث أن المناعة تصل إلى 52% بعد الجرعة الأولى، وتصل إلى 95% بعد الجرعة الثانية.

وأشار إلى أن الجسم يحتاح من 10 إلى 14 يوم حتى تصل المناعة إلى 52%، بعد الجرعة الأولي، ومن 10 إلى 14 يوم لتصل المناعة إلى نسبة 95 % بعد الجرعة الثانية.