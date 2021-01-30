شكرا لمتابعة خبر عن موقف الزوجة عند طلب فسخ النكاح بسبب رغبتها في الإنجاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة العدل، اليوم السبت، موقف الزوجة عند طلب فسخ النكاح بسبب رغبتها في الإنجاب

وقالت وزارة العدل إنه يمكن الدخول على الرابط التالي (هنــــــا) والضغط على أيقونة «طلب جديد» ثم اختيار التصنيف الرئيسي «أحوال شخصية»، واختبار التصنيف الفرعي «دعاوى النكاح والفرقة»، ونوع الدعوى «فسخ نكاح» وإكمال تعبئة الصحيفة.

وكانت وزارة العدل قد أفادت بأنه يمكن للزوجة رفع دعوى (فسخ نكاح - خلع - إثبات طلاق ضد الزوج إذا وقع الطلاق).