شكرا لمتابعة خبر عن "النمر": 4 شروط يجب توفرها لقياس ضغط الدم بشكل صحيح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الدكتور خالد النمر أستشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين اليوم السبت شروط قياس ضغط الدم للحصول على القراءة الصحيحة .

وقال الدكتور خالد النمر أنه يجب توفر الشروط التالية :

１. يكون المريض جالس مرتاح على الكرسي على الأقل ٥ دقائق..

２. لاتأخذ الضغط فور وصول المريض لموعده.

３. .يجلس المريض واضعاً قدميه على الأرض ليست متقاطعه ولا واضعاً ساقاً فوق الأخرى.

４. لا يتكلم نهائياً...لا بالجوال ولا مع الطبيب ولا مع الممرض.