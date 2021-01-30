تنبيه متقدم برياح متربة على أجزاء من منطقة الرياض

وجَّه المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، تنبيهًا، بنشاط للرياح المتربة على أجزاء من منطقة الرياض.

وأوضح المركز –عبر تويتر- أنّه ورد إليه من المركز الوطني للأرصاد، تنبيه متقدم، عن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة الرياض، وتشمل (السليل، وادي الدواسر).

وأشار مركز (911)، إلى أنَّ الحالة الجوية تستمر حتى الساعة السادسة من مساء اليوم السبت.

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