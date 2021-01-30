الأرصاد تتوقع حالة مطرية جديدة على بعض المناطق وتحدد موعدها

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة مطرية تبدأ من منتصف الأسبوع القادم على عدة مناطق بالمملكة، وتستمر لعدة ايام.

وذكر المركز –عبر حسابه على تيوتر- أن الحالة المطرية تؤثر على مناطق شمال وغرب المملكة، وتستمر لعدة أيام، لتشمل مناطق وسط وشرق المملكة.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت، انخفاضاً في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة وسماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق شمال وجنوب غرب المملكة.

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