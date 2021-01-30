بالفيديو.. القبض على المتورطين في 6 جرائم سرقة وسلب وإطلاق أعيرة نارية

نجح رجال الأمن، خلال الأسبوع الماضي، في القبض على عددٍ من الجناة المتورطين في ارتكاب ست جرائم، وذلك بمختلف مناطق المملكة، وتنوَّعت تلك الجرائم بين السرقة والسلب وإطلاق أعيرة نارية وانتحال صفة رجال أمن.

وذكر الأمن العام –عبر تويتر- أنه تمّ القبض على المتورطين في ارتكاب الجرائم التالية:

ـ تمّ القبض على مواطنين ومخالف لنظام الإقامة من الجنسية السودانية، تورطوا في جرائم اقتحام منازل العمالة الوافدة وسرقة ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات، بعد انتحالهم صفة رجال الأمن.

ـ تمَّ القبض على ثلاثة مواطنين تباهوا بإطلاق أعيرة نارية في إحدى المناسبات، وتوثيق ذلك ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ـ تم القبض على مواطن اقتحم مدرسة وسرق 15 جهاز حاسب آلي، و7 طابعات، و12 شاشة.

ـ تمَّ القبض على سبعة مواطنين ومقيم من الجنسية الباكستانية، تورطوا في عدة جرائم تمثلت في افتعال حادث مروري عن طريق الاصطدام بالمركبات من الخلف، وسرقة محتوياتها بعد مغافلة قائدها.

ـ تمَّ القبض على مواطنين اعتديا على مقيم من الجنسية الهندية، بأداة حديدية، وسرقة 36 رأسًا من الأغنام.

ـ تمَّ القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية في الهواء، أثناء تواجده بأحد الأحياء السكنية.

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