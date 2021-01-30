أخبار السعودية اليوم.. إيقاف الملاحة البحرية في ميناء جدة.. والعثور على «مفقود الدوادمي» متوفيًا بعد ساعات من البحث عنه

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت الموافق 30 يناير 2021 منها؛ إيقاف الملاحة البحرية في ميناء جدة بسبب الرياح والموج، والعثور على «مفقود الدوادمي» متوفيًا بعد ساعات من البحث عنه، وتنبيه متقدم برياح متربة على أجزاء من منطقة الرياض.

بسبب الرياح والموج.. إيقاف الملاحة البحرية في ميناء جدة

تسببت حالة الطقس التي تشهدها بعض مناطق المملكة، اليوم السبت، في إيقاف الملاحة مؤقتًا، في ميناء جدة الإسلامي.

شقيق مواطن خمسيني اختفى فجأة يروي لـ«عاجل» تفاصيل مثيرة عن فقدانه

كشف مواطن سعودي لـ«عاجل» عن تفاصيل مثيرة حول اختفاء شقيقه -53 عامًا- منذ ما يزيد عن أسبوعين، واللجوء ببلاغ رسمي لدى الجهات الأمنية بشرطة محافظة صامطة بمنطقة جازان والتي بدورها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة في جمع بيانات ومعلومات عن الشخص المفقود من أشقائه وأولاده .

الجوازات: يجب التقيد بالوجهة المذكورة في تصريح السفر

أوضحت المديرية العامة للجوازات، ضرورة التقيد بوجهة السفر المذكورة في التصريح الاستثنائي.

بعد ساعات من البحث عنه.. العثور على «مفقود الدوادمي» متوفيًا

تم العثور على مواطن سبعيني، متوفيًا، بعد فقدانه جنوب جمران في محافظة الدوادمي، بمنطقة الرياض، وذلك بعد ساعات من البحث عنه من قبل متطوعين وأعضاء بفريق غوث للإنقاذ.

تنبيه متقدم برياح متربة على أجزاء من منطقة الرياض

وجَّه المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، تنبيهًا، بنشاط للرياح المتربة على أجزاء من منطقة الرياض.

الجوازات: شرطان لعودة صاحب تأشيرة الخروج النهائي

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن العامل الذي خرج بتأشيرة خروج نهائي، يمكنه العودة إلى المملكة بمجرد إتمام إجراءات الدخول إليها، بشرطين: أن يكون الخروج نظاميًا وعدم وجود مخالفات.

«الصحة» تحذر من شائعات كورونا.. وتؤكد ثقتها في وعي المواطن

جددت وزارة الصحة، تذكيرها بضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في ما يتعلق بعدد إصابات فيروس كورونا بالمملكة، مؤكدة ثقتها في وعي المواطن.

صحة حفر الباطن تنفذ أكثر من 3000 جولة رقابية على المنشآت الصحية والصيدليات

أنهت صحة حفر الباطن ممثلة بإدارة الالتزام 3000 جولة ميدانية على المستشفيات الخاصة والمجمعات الطبية ومراكز الخدمات المساندة الخاصة خلال عام 2020م، للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومتابعة تنفيذ لائحة المؤسسات الصحية الخاصة.

بدءًا من الأحد.. اشتراط تطبيق توكلنا لدخول مقرات الأمانة والبلديات والأسواق بالشرقية

وجَّه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بضرورة البدء بتفعيل تطبيق توكلنا من قبل المواطنين والمقيمين، لإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد، على أن يكون شرطًا احترازيًا إلزاميًّا للدخول إلى جميع الأسواق التجارية واسواق النفع العام، والمجمعات التجارية.

تعرف على آلية قبول المرضى بمستشفى الملك فيصل التخصصي

أوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة، آلية قبول المرضى والحصول على أهلية العلاج بمستشفى الملك فيصل التخصصي.

الجمارك السعودية: 8 أنواع مركبات ممنوع استيرادها للأفراد

حددت الجمارك السعودية، نحو 8 أنواع مركبات ممنوع استيرادها للأفراد من بينها السيارات التي كانت تستعمل كسيارات أجرة أو سيارات شرطة.

السفير المعلمي: تاريخ السعودية حافل في دعم الاستثمار بالبنية التحتية المستدامة

أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أن تاريخ المملكة العربية السعودية حافل في مجال دعم الشراكات الخاصة والعامة في إطار متعدد الأطراف، وفي مجال دعم الاستثمار في البنية التحتية المستدامة.

بالفيديو.. القبض على المتورطين في 6 جرائم سرقة وسلب وإطلاق أعيرة نارية

نجح رجال الأمن، خلال الأسبوع الماضي، في القبض على عددٍ من الجناة المتورطين في ارتكاب ست جرائم، وذلك بمختلف مناطق المملكة، وتنوَّعت تلك الجرائم بين السرقة والسلب وإطلاق أعيرة نارية وانتحال صفة رجال أمن.

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