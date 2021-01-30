«صحة الشرقية» تشدد الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي كورونا

أكّدت صحة المنطقة الشرقية، تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ومنها استخدام تطبيق (توكلنا) المعتمد من وزارة الصحة.

وذكرت صحة الشرقية –عبر تويتر- أنه تماشيًا مع توجيه أمير الشرقية، قد أكّد مدير عام صحة الشرقية، على التشديد باتخاذ إجراءات احترازية للحدّ من تفشي كورونا ومنها تطبيق توكلنا، ليكون إجراء أثناء الدخول للأماكن العامة والمنشآت الحكومية والخاصة.

وقدم مدير صحة الشرقية الشكر إلى أمير المنطقة ونائبه، لدعمهما بالتصدي لمواجهة فيروس كورونا.

وكان أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وجَّه اليوم باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورنا، في المنطقة والعمل بشكل جادّ على رصد مخالفات عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية وتفعيل كلّ ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع.

وشدَّد أمير الشرقية، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنها استخدام تطبيق توكلنا، ولبس الكمامة والتباعد وغيرها من التعليمات الصحية في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والأماكن التي تضم تجمعات بشرية مثل سكن العمالة وغيرها، ورفع تقارير مستمرة عن جهود الجهات لتطبيق تلك الإجراءات.

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