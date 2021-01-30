«التعليم» تطلق الأحد فعاليات أسبوع الإرشاد التعليمي والمهني

تطلق وزارة التعليم الأحد، فعاليات أسبوع الإرشاد التعليمي والمهني في جميع مدارس التعليم العام «الحكومية والأهلية»، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل؛ بإشراف الإدارة العامة للإرشاد الطلابي بالوزارة.

وتهدف الفعالية التي تنطلق من خلال القنوات التعليمية المتاحة «عن بُعد» إلى توعية الطلبة وتثقيفهم وتنمية ميولهم وتوجيهها، وتعريفهم بالمسارات التعليمية والمهنية المُتاحة بما يُعينهم على اتخاذ القرارات الملائمة لاختيار مسارهم التعليمي والمهني، بما يتوافق مع سماتهم الشخصية وميولهم المهنية واحتياجات سوق العمل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن أهداف وزارة التعليم في تعزيز قدرة النظام التعليمي لتلبية متطلبات التنمية وسوق العمل، بتحسين نواتج التعلّم، وتهيئة الطلاب والطالبات مبكرًا لسوق العمل ووظائف المستقبل، وإكسابهم مهارات القرن 21.