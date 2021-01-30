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«الصحة»: تسجيل 270 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 293 حالة ووفاة 4 أشخاص

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الرياض - محمد عبدالله - خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 270 إصابة جديدة بفيروس المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 367813 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 293 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 359299 حالة.

كما تم تسجيل 4 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6372 حالة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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