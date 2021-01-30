«الصحة»: تسجيل 270 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 293 حالة ووفاة 4 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 367813 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 293 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 359299 حالة.

كما تم تسجيل 4 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6372 حالة.

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