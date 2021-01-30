بسبب الرياح والموج.. إيقاف الملاحة البحرية في ميناء جدة

تسببت حالة الطقس التي تشهدها بعض مناطق المملكة، اليوم السبت، في إيقاف الملاحة مؤقتًا، في ميناء جدة الإسلامي.

وذكرت إمارة مكة المكرمة –عبر تويتر- أنه تم إيقاف حركة الملاحة البحرية في ميناء جدة الإسلامي، بسبب زيادة سرعة الرياح وارتفاع موج البحر.

وكان المركز الوطني للأرصاد ذكر في تقريره لحالة الطقس اليوم، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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